Brasileiros protestam contra as medidas de confinamento

O Brasil já registou quase 2500 mortes por Covid-19, é um dos países mais afetados pela pandemia com quase 40 mil infetados. Este domingo, foram vários os protestos pelo país contra as medidas de confinamento. São apoiantes do presidente Jair Bolsonaro, que participou numa das manifestações em Brasília e defendeu o encerramento do Supremo Tribunal e uma intervenção militar no país.