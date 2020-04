Casos de infeção do hostel de Lisboa não apresentam sintomas

138 hóspedes do hostel em Lisboa que foi este domingo evacuado testaram positivo para a Covid-19. Há ainda 6 casos inconclusivos. No total, foram testadas 175 pessoas, entre hóspedes e funcionários. Foram submetidos a análises de despiste do novo coronavírus depois de ter sido detetado um caso de infeção.

80 hóspedes infetados já foram transportados para a Pousada da Juventude de Lisboa, onde vão cumprir isolamento. Os restantes casos positivos também vão ser encaminhados para locais onde possam estar isolados.

Os hóspedes que não estiverem infetados vão regressar ao hostel que foi entretanto desinfetado. A ação de descontaminação decorreu este domingo, depois de ter sido evacuado todo o edifício.

