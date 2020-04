Cerimónia do 25 de abril: António Costa diz que não é o momento para divisões

A cerimónia do 25 de abril deverá ter menos pessoas do que estava inicialmente previsto, uma vez que vários partidos vão ter nas bancadas um número de deputados menor do que o limite permitido e a SIC sabe que a lista de convidados só vai ser fechada esta segunda-feira.

O primeiro-ministro falou esta segunda-feira de manhã sobre o tema que tem gerado polémica e defendeu que este não é um momento para divisões.