"Compatibilizar a fé com as regras de proteção social"

No mês do 13 de maio, um alívio nas restrições nas celebrações religiosas pode existir. Mas com as devidas cautelas. O primeiro-ministro diz que cabe aos responsáveis definir quando e como pode acontecer algum tipo de levantamento às restrições em vigor, mas avisa que é preciso "bom senso".

António Costa reuniu-se com o Cardeal Patriarca de Lisboa para falar sobre aquilo que está a ser preparado em termos de abertura, durante o próximo mês, para vários setores da sociedade e a prática da fé não é exceção.

"Estamos em diálogo com a Igreja de forma a compatibilizar aquilo que é a celebração da fé com o que devem ser as regras de proteção social que temos todos que manter para continuar a travar esta pandemia", disse o primeiro-ministro depois da reunião, no Seminário dos Olivais, em Lisboa, que durou cerca de uma hora.

Em relação às celebrações do 13 de maio, em Fátima, António Costa disse que o cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, já tomou "decisões". O primeiro-ministro anunciou ainda que vai reunir-se também com líderes de outras confissões religiosas.

