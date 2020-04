Covid-19: Confinamento no Brasil ameaçado por pressões políticas e económicas

O Presidente Jair Bolsonaro negou esta segunda-feira que apoia o encerramento do Congresso e da Suprema Corte, depois de ter participado no domingo numa manifestação que pediu a intervenção militar e o fim do distanciamento social no Brasil.

O coronavírus já fez mais de 2.500 mortes no Brasil e 39.548 pessoas já foram infetadas.

Enquanto os municípios começam a preparar-se para o pior e os hospitais veem os cuidados intensivos próximos de um colapso, os especialistas defendem que a situação seria pior, caso não existissem restrições à circulação.

Mas a quarentena no Brasil é ameaçada por pressões políticas e económicas.