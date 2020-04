A Rússia registou nas últimas 24 horas mais de 4.200 novas infeções. Com o país a entrar na quarta semana de quarentena, houve uma manifestação, na Ossétia do Norte, contra as restrições que criam mais desemprego.

A República Checa voltou a abrir os mercados e a Alemanha, as lojas, mas Angela Merkel, avisa, que apesar de o país registar menos casos e menos mortes é preciso ter cautela.

ESPECIAL CORONAVÍRUS