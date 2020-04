DGS quer testar todos os lares do Norte até ao fim do mês

A direção-geral da Saúde disse hoje que há uma estratégia para testar todos os lares do Norte do país até ao início do próximo mês.

Graça Freitas explicou ainda que os números de casos suspeitos de coronavírus são muito elevados em Portugal, porque o Sistema Nacional de Saúde prefere fazer muitos testes do que deixar escapar possíveis infetados.