Federação alemã defende conclusão da liga com jogos à porta fechada

O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Fritz Keller, manifestou-se favorável à conclusão da liga germânica da época 2019/20 com a realização de jogos à porta fechada, em artigo publicado esta segunda-feira na revista desportiva Kicker.

Keller reafirmou que a realização de jogos à porta fechada poderá ser a única forma de evitar a falência de alguns clubes da Bundesliga, na sequência da suspensão da atividade motivada pela pandemia de covid-19.

Os responsáveis da DFB e da Liga Alemã de Futebol vão reunir-se durante esta semana, com vista à elaboração de um plano para a conclusão do campeonato, que está suspenso, pelo menos, até 30 de abril, e a realização de jogos à porta fechada é uma forte possibilidade.

A Alemanha regista um total de 139.897 casos diagnosticados, que provocaram 4.294 vítimas mortais, e, com cerca de 88 mil curados e dá os primeiros passos no sentido de aliviar as medidas de contenção.

Hoje, reabrem espaços comerciais que tenham até 800 metros quadrados, numa tentativa de regresso à normalidade, depois de as medidas de restrição da pandemia de covid-19 terem sido impostas em todo o país a 23 de março.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 164 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 525 mil doentes foram considerados curados.Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infetadas.

Acompanhe aqui em direto toda a informação sobre a Covid-19