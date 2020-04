Governo defende alteração dos critérios de avaliação do terceiro período

O Governo está a preparar material de apoio para as escolas com os critérios de avaliação do terceiro período.

À SIC Notícias, o Secretário de Estado da Educação, João Costa, relembrou que as aulas através da televisão são apenas um apoio.

