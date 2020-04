Os músicos organizaram, no México, o evento através das redes sociais, com o objetivo de angariar alimentos que lhes permitissem alimentar as famílias em altura de crise, provocada pelo novo coronavírus.

Milhões de mexicanos podem voltar à pobreza devido às consequências económicas do novo coronavírus e da pandemia da Covid-19, afirmou o chefe do Conselho Nacional para a Avaliação da Política de Desenvolvimento Social.