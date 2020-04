Trump acusa democratas de fazerem "jogo político" com testes à Covid-19

O Presidente dos EUA, Donald Trump, acusou esta segunda-feira os democratas de "jogo político perigoso", ao insinuarem que é culpa do Governo federal haver escassez de testes para o novo coronavírus.

Nos últimos dias, diversos governadores de estados, maioritariamente democratas, acusaram o Governo federal de não ter conseguido garantir os testes para o novo coronavírus, apesar das promessas feitas por Donald Trump, de que não faltariam recursos no combate à pandemia de Covid-19.

Trump reagiu a estas acusações, através da sua conta pessoal da rede social Twitter, dizendo que "a esquerda radical" estava a jogar um "jogo político perigoso", usando a questão dos testes como arma de arremesso contra a Casa Branca.Trump disse mesmo que os governadores democratas estavam a regressar a uma estratégia de ataque que já tinha sido usada num outro momento da pandemia, quando acusaram o Governo federal de não ter assegurado o número suficiente de ventiladores para os hospitais que tratavam os doentes críticos de Covid-19.

"Agora, estão de novo a gritar: testes, testes, testes. Voltam a jogar um jogo político perigoso", escreveu Trump, no Twitter, dizendo que devem ser os governos estaduais a garantir esses testes e não o Governo federal.

Esta segunda-feira, o vice-Presidente, Mike Pence, reuniu com diversos governadores, por videoconferência, tentando suavizar a mensagem da Casa Branca e procurando uma estratégia de conciliação.

"Quando se trata de testes, estamos aqui para ajudar", disse Pence aos governadores, dizendo que hoje mesmo pediu a cada estado para detalhar a capacidade atual de testes e as necessidades futuras.

Os especialistas em saúde pública dizem que o país precisa de aumentar drasticamente a sua infraestrutura de testes, se quiser reverter com segurança as medidas de contenção e reabrir negócios sem arriscar um grande aumento no número de infetados.

Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas nos Estados Unidos e um dos principais conselheiros do Presidente Trump, disse que qualquer tentativa precipitada de reabertura da economia pode ter consequências graves.

Fauci disse ainda que, para uma reabertura segura, o país precisa de executar 1,5 a dois milhões de testes por semana, num volume muito acima do que tem sido executado até agora.

Os governadores que hoje reuniram com Mike Pence deixaram claro que o aumento do número de testes apenas será possível com um grande esforço por parte do Governo federal.

