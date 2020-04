Turistas isolaram-se em caverna na Índia

Uma caverna, perto de Rishikesh, uma cidade no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, foi a casa possível, durante quase um mês, para seis turistas que visitavam a Índia quando a Organização Mundial de Saúde anunciou a pandemia de coronavírus.

Os quatro homens e duas mulheres foram descobertos pela polícia, este domingo, e colocados em quarentena.

"Eles moravam na caverna desde 24 de março. A polícia encontrou-os no domingo e levou-os para Swarg Ashram, perto de Rishikesh. Pedimos-lhes que se colocassem em quarentena por duas semanas como precaução, mas o grupo parecia saudável", disse Mukesh Chand, porta-voz da polícia de Uttarakhand, à CNN.

Amit Dave

A Índia, segundo país mais populoso do mundo, e quinta maior economia, está em regime de isolamento desde 24 de março.

Desde então, só os serviços essenciais estão a funcionar.

As restrições, impostas pelo combate à Covid-19, deviam ter sido levantadas a 14 de abril, mas o primeiro-ministro, Narendra ModiModi, acabou por prorrogar o prazo até, pelo menos, 3 de maio.

Até lá, as autoridades indianas lançaram um site, chamado "Stranded in India", para ajudar os estrangeiros presos no país.