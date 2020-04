Covid-19: Lar do Comércio em Matosinhos regista três mortes e 26 infetados

Três idosos morreram com covid-19 no Lar do Comércio, em Matosinhos.

O primeiro caso foi detetado na semana passada. Os testes aos cerca de 240 residentes têm sido feitos pela Câmara de Matosinhos. O processo ainda não está concluído, mas já estão confirmados 26 casos entre os utentes e também há quatro funcionários infetados.

A instituição assegura que todos os idosos estão em isolamento nos seus quartos, mas admite falta de meios humanos. Adianta que já tem mais de 60 baixas entre os funcionários.