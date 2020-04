Dos relvados à educação: Aguero é o novo professor da telescola no Reino Unido

Sergio Aguero vai trocar os relvados e os golos no Manchester City pela telescola. O avançado argentino decidiu juntar-se a uma iniciativa da BBC e tornar-se professor, para ajudar o canal britânico, enquanto as escolas se mantêm fechadas devido ao novo coronavírus.

Não parou apenas o futebol devido à pandemia do novo coronavírus, todos os setores ficaram afetados e a educação não foi exceção - as escolas vão permanecer temporariamente fechadas no Reino Unido.

Como resultado, a BBC contratou várias estrelas do desporto, da televisão e da música para se tornarem professores do Bitesize Daily e darem aulas às crianças que têm de ficar em casa durante a quarentena.

O argentino Aguero pretende usar as habilidades bilíngues para dar aulas virtuais de espanhol, de acordo com o Manchester Evening News.

O conteúdo vai estar disponível online e na televisão, a partir de segunda-feira, 20 de abril.

"É um momento difícil para as crianças e também para os pais que tentam mantê-las focadas na educação em casa", disse Aguero. "A BBC está a fazer um trabalho brilhante para ajudar e estou honrado por poder fazer parte".

O futebolista vai ser acompanhado por Doctor Who, pela estrela de Broadchurch - Jode Whittiker -, Liam Payne - dos One Direction - e pelo professor Brian Cox.

A diretora da BBC Children, Alice Webb, disse ao The Telegraph: "Estamos orgulhosos pela BBC conseguir reunir tantas pessoas e parceiros para oferecer um pacote tão amplo de apoio para ajudar crianças e pais em todo o Reino Unido.