Faz sentido manter as comemorações do 25 de abril?

O Parlamento convidou cerca de 30 personalidades para a cerimónia do 25 de abril, que deverá ter perto de uma centena de pessoas no hemiciclo. Vários partidos vão ter nas bancadas um número de deputados menor do que o limite permitido e também há convidados que não vão estar presentes.

Pedro Delgado Alves, deputado PS, e António Carlos Monteiro, Vice-Presidente do CDS, debateram o assunto na Edição da Noite da SIC Notícias.