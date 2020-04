As máscaras cirúrgicas em Espanha têm a partir de agora um limite de preço.

A medida, anunciada em comunicado pelo Ministério da Saúde espanhol, preve que as máscaras não possam ser vendidas a mais do que 96 cêntimos, já com o iva incluído.



O objetivo das autoridades de saúde é permitir que os cidadãos consigam comprar máscaras de proteção contra a Covid-19 a preços acessíveis, numa altura em que este é um dos produtos de proteção mais procurado.

