As confissões religiosas com que a SIC conseguiu falar dizem que suspenderam os cultos presenciais desde que foi decretado o estado de emergência ou até mesmo antes.

Confessam que querem voltar à oração nos formatos habituais, mas sem pressas.

Da reunião desta tarde do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa resultou a decisão da retoma gradual das missas depois do fim do estado de emergência.



ESPECIAL CORONAVÍRUS