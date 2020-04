Irlanda proíbe eventos com mais de 5.000 pessoas até ao fim de agosto

O Governo irlandês anunciou a interdição de eventos com mais de 5.000 pessoas até ao fim de agosto para evitar a propagação no novo coronavírus, que já provocou 687 mortes na Irlanda.

"As autoridades locais foram notificadas pelo Governo que os eventos que necessitarem de uma autorização especial para juntar mais de 5.000 pessoas não serão autorizados até ao fim de agosto", indicou o governo irlandês, em comunicado.

Após ter ordenado o encerramento das escolas a 12 de março, a Irlanda decretou o confinamento da população até 27 do mesmo mês, tendo sido sucessivamente prolongado até 5 de maio próximo.

Só estão autorizadas as saídas de casa para trabalhar, para compras em estabelecimentos comerciais, para ir a uma consulta médica ou para se fazer exercício físico nas proximidades da residência.

Também são autorizadas saídas "por razões familiares imperativas" e para trabalhar no setor agrícola. Todos os ajuntamentos ou reuniões, públicas ou privadas, são proibidas.

Sexta-feira passada, o chefe dos serviços médicos irlandês, Tony Holohan, estimou que a Irlanda conseguiu "aplanar a curva" de contaminações, relevando que a taxa de reprodução do vírus (o número de novas pessoas infetadas por cada contaminado) reduziu para menos de um. Se se continuar nessa via, a taxa de infeção na população continuará a baixar, acrescentou.

No entanto, na Irlanda mantêm-se as inquietações relacionadas com o número elevado de casos de infeção e de mortalidade nos lares para a terceira idade. Cerca de 60% dos óbitos registados na Irlanda são idosos que residiam nos lares.

