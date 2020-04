Mais 430 mortes em Espanha, números voltam a subir

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 430 mortes devido ao novo coronavírus, uma subida face ao dia anterior, havendo até agora um total de 21.282 vítimas mortais no país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 3.868 novos infetados - uma ligeira descida relativamente a segunda-feira -, o que eleva o total de pessoas que contraíram a doença para 204.178.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 82,514 pessoas foram declaradas curadas.

Espanha propõe à União Europeia fundo de recuperação de até 1,5 biliões de euros

O primeiro-ministro espanhol vai propor aos restantes líderes da União Europeia, que se reúnem em videoconferência na quinta-feira, a criação de um fundo de até 1,5 biliões de euros para a recuperação económica da crise provocada pela Covid-19.

POOL New

Segundo um documento a que a agência Efe e o diário El País tiveram acesso, esse grande Fundo de Recuperação para ajudar os países mais afetados pelo novo coronavírus seria financiado pela emissão de divida perpétua (sem prazo de pagamento) europeia.

O chefe do Governo espanhol pretende que o fundo sirva para financiar medidas de reconstrução, com especial atenção para os setores mais afetados pelo encerramento de atividades ou por medidas de contenção, como os transportes e o turismo.

Liga e Federação Espanhola de Futebol acordam regresso aos treinos

A Liga e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) chegaram a acordo para um regresso aos treinos no futebol profissional, informou esta segunda-feira em comunicado o Conselho Superior do Desporto (CSD), organismo sob a tutela do governo.

TOBY MELVILLE

De acordo com a imprensa espanhola, a Liga já desenhou um protocolo para o regresso, que compreenderá, entre outras medidas de segurança, testes de diagnóstico à covid-19 e treino individual a anteceder sessões de grupo.

Liga e federação estão de acordo na vontade de concluir a época de 2019/20, com o principal campeonato, liderado pelo FC Barcelona, parado desde a 27.ª jornada, no fim de semana de 7 e 8 de março.

Banco de Espanha prevê contração económica de até 13,6% em 2020

O Banco de Espanha prevê uma contração económica "sem precedentes" este ano, como resultado da epidemia do coronavírus e das medidas adotadas, que pode chegar a 13,6% do PIB, se o confinamento for prolongado por doze semanas.

JUAN MEDINA

Num relatório publicado segunda-feira, a instituição analisa o impacto da pandemia na economia e nas contas públicas do país, prevendo uma queda do PIB "sem precedentes na História recente" de Espanha, que será seguida, em 2021, por uma recuperação "significativa mas não completa" da atividade e do emprego que se esperava antes da pandemia.

