Profissionais de saúde não vão receber já aumento de 0,3%

Os funcionários públicos começaram esta segunda-feira a receber o salário relativo ao mês de abril, que já vem com as atualizações de 0,3% ou de 10€ para os trabalhadores que recebem menos de 700€.

No entanto, fora da lista estão os profissionais de saúde. Segundo o jornal Público, em causa está uma falha no sistema informático do Ministério da Saúde que não permitiu "parametrizar os valores" atempadamente. Os aumentos vão, por isso, ser pagos a partir do mês de maio.

A Ordem dos Enfermeiros já criticou o atraso. Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem, diz não entender a razão e diz achar estranho que tal aconteça.

A questão das atualizações salariais chega depois de serem denunciadas situações em que alguns dos enfermeiros em isolamento estão a ser obrigados a gastar folgas, férias ou bancos de horas.

ESPECIAL CORONAVÍRUS

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19