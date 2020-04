Repensar a cidade depois da pandemia

Melhorar o ambiente e abrir espaço na cidade para o distanciamento social. O objectivo é resolver os dois problemas com uma mesma estratégia. Depois de ver o tráfego automóvel cair 30 a 75% durante o período de confinamento, as autoridades de Milão querem evitar que tudo volte a ser como era antes da pandemia de Covid-19.

Com os moradores a fugirem dos transportes públicos no regresso ao trabalho, a solução passa por dar mais espaço a quem circula de bicicleta ou a pé. E, para isso, a cidade prepara-se para ver 35 Km de ruas transformadas, já no verão.

O plano Strade Aperte, anunciado na terça-feira, inclui ciclovias temporárias de baixo custo, pavimentos novos e ampliados, limites de velocidade de 30 km/h e ruas prioritárias para pedestres e ciclistas.

“Trabalhamos durante anos para reduzir o uso de carros. Se todos andarem de carro, não há espaço para as pessoas, não há espaço para se moverem, não há espaço para atividades comerciais fora das lojas", justificou Marco Granelli, vice-presidente da Câmara de Milão.

“É claro que queremos reabrir a economia, mas achamos que devemos fazê-lo de maneira diferente do que era. Pensamos que é preciso reinventar Milão nesta nova situação. Temos que nos arrumar; é por isso que é tão importante defender até uma parte da economia, apoiar bares, artesãos e restaurantes. Quando acabar, as cidades que ainda têm esse tipo de economia terão uma vantagem, e Milão quer estar nessa categoria. ”

Milão é uma cidade pequena e densa, a 15 km de ponta a ponta, com 1,4 milhão de habitantes, 55% dos quais usam transporte público para chegar ao trabalho. O deslocamento médio é inferior a 4 km, tornando possível a troca de carros para modos ativos de viagem para muitos residentes.

Flavio Lo Scalzo

Janette Sadik-Khan, ex-comissária dos transportes da cidade de Nova Iorque, que está a trabalhar com cidades como Bogotá e Milão nos programas de recuperação de transportes, defende que, se a cidade italiana está um mês à frente de outras cidades do mundo na trajetória da pandemia, também pode servir como roteiro para o que vem a seguir.

“O plano de Milão é tão importante porque apresenta um bom manual de como se podem redefinir as cidades agora. É uma oportunidade única de dar um novo olhar sobre as ruas e garantir que elas são definidas para alcançar os resultados que queremos alcançar: não apenas movimentando carros o mais rápido possível do ponto A ao ponto B, mas possibilitando que todos se movimentem com segurança. Eu sei que vamos procurar Milão para obter orientação da cidade de Nova Iorque."

Pier Francesco Maran, outro vice-presidente na autarquia de Milão, afirmou: “Deveríamos aceitar que, durante meses ou talvez um ano, haverá uma nova normalidade, e temos que criar boas condições para viver essa nova normalidade para todos."

“Acho que no próximo mês em Milão, na Itália, na Europa , decidiremos parte do nosso futuro para a próxima década. Antes, planeávamos 2030; agora, na nova fase, estamos a planear 2020. Em vez de pensar no futuro, temos que pensar no presente. ”



MATTEO BAZZI

De acordo com o The Guardian, este tipo de medidas, como as que Milão se prepara para adoptar, também já começaram a ser pensadas no Reino Unido.

Na segunda-feira, Brighton começou a abrir parte da orla marítima apenas para pedestres e ciclistas das 8h00 às 20h00. E em Barnes, Londres, os passeios, à porta das lojas, estão a ser estendidos para a estrada com recurso a cones de sinalização, permitindo aos compradores manter a distância de segurança entre eles.

Enquanto isso, na República da Irlanda, Dublin suspendeu alguns lugares de estacionamento, para aumentar o espaço para o distanciamento social, usando separadores de plástico removíveis.