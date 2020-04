Sistemas financeiros internacionais vão trabalhar juntos contra efeitos da pandemia

O Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário Árabe, o Mecanismo Europeu de Estabilidade e outros sistemas financeiros regionais acordaram trabalhar em conjunto para mitigar os efeitos económicos e financeiros da pandemia Covid-19.

Em comunicado conjunto, depois de uma reunião por videoconferência, chegaram a acordo para facilitar operações de co-financiamento para ajudar os países que tenham necessidade de recorrer a estes fundos.

"Continuamos fortemente empenhados em trabalhar juntos, de acordo com as nossas pol+iticas individuais, para trocar informações sobre as necessidades dos nossos membros e para coordenar a assistência financeira nas várias regiões do mundo".