Covid-19: Menores até aos 14 anos já podem dar passeios no arredores de casa em Espanha

Espanha assiste a uma estabilização dos números. Nas últimas 24 horas, morreram 435 pessoas e o número de novos casos cresceu cerca de 2%, em linha com os dias anteriores.

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou esta quarta-feira no Parlamento que o país vai na direção certa no combate ao coronavírus. Perante um Parlamento praticamente vazio, voltou a pedir união e solidariedade entre partidos num pacto para a recuperação pós-pandemia

Também esta quarta-feira - e depois das críticas à decisão que permitia que crianças saíssem de casa apenas para acompanhar os pais em idas ao supermercado ou à farmácia- o Governo recuou e anunciou que os menores, até aos 14 anos, podem dar passeios nos arredores de casa a partir do próximo domingo.

