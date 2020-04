Lukaku diz que jogadores do Inter Milão apresentaram sintomas da covid-19 no fim de 2019 

O futebolista belga Romelu Lukaku revelou que a maior parte dos jogadores do Inter Milão apresentaram sintomas da covid-19 no final do ano passado, mas que não foram testados.

Numa entrevista ao Instagram da emissora belga VIER, o jogador do Inter Milão revelou que 23 dos 25 atletas da equipa principal regressaram de um período de descanso com aquilo que pareciam ser sintomas da covid-19.

A Itália é um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus, tendo registado o primeiro caso a 31 de janeiro. Desde então, cerca de 24.600 pessoas morreram de covid-19 no país e mais de 183 mil foram infetadas.

"Tivemos uma semana livre em dezembro, e quando regressámos ao trabalho, posso jurar que 23 dos 25 jogadores estavam doentes. Não estou a brincar", revelou o internacional belga, citado pela Sky Sports, que lembrou ainda que no jogo frente ao Cagliari, a 26 de janeiro, um dos jogadores teve de ser substituído nos primeiros minutos da partida porque "já não aguentava mais".

Romelu Lukaku recordou que "toda a gente estava com tosse e tinha febre", e que quando ele próprio estava a aquecer para o jogo, sentiu-se mais quente do que o habitual.

"Depois do jogo, havia um jantar planeamento com convidados, mas eu agradeci-lhes e fui direito à cama. Não fizemos testes à covid-19 naquela altura, por isso nunca vamos saber ao certo."

