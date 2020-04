O antes e depois da poluição nas cidades

Com milhões de pessoas obrigadas a ficar em casa face à pandemia do novo coronavírus, as cidades que sofrem mais com a poluição têm visto os seus níveis diminuírem.

Em alguns casos, a redução chegou mesmo aos 60% em apenas três semanas. Comparado com o mesmo período de 2019, Nova Deli viu os níveis de poluição reduzidos em 60%. Em Seul caíram 54%. Na Europa, a poluição desceu 19% em Roma e 11% em Madrid.

Dois fatores levaram à melhoria da qualidade do ar: o encerramento das fábricas durante a epidemia e a redução do tráfego.

Em Portugal, a Avenida da Liberdade é a mais poluída da cidade de Lisboa, e de acordo com os dados avançados pela Associação Zero nas últimas semanas, registou a menor taxa de poluição do século, por causa da redução da circulação rodoviária.