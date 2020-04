Para os alunos do Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide, no concelho de Loures, as aulas à distância recomeçaram hoje. Mas há cerca de 250 estudantes que não tem equipamento ou internet.

Para ultrapassar esta dificuldade, as associações de pais das cinco escolas mobilizaram-se para angariar os meios de estudo para os alunos mais carenciados.