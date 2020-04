Reino Unido ultrapassa as 18 mil mortes por Covid-19

O número de vítimas mortais durante a pandemia de Covid-19 no Reino Unido superou as 18 mil. São, no total, 18.100 mortes, após terem sido registados mais 759 óbitos nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

O número total de casos de contágio é agora de 133.495, mais 4.451 do que no dia anterior, referiu a mesma fonte.

Na terça-feira, tinham sido registadas mais 823 mortes e 4.301 novos casos de pessoas infetadas relativamente ao dia anterior.

Os números das mortes são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e referem-se a óbitos registados até às 17:00 da véspera apenas em hospitais.

Na conferência de imprensa diária do governo na terça-feira, o sub-diretor geral da Saúde de Inglaterra, Jonathan Van Tam, disse acreditar que Londres já passou pelo pico de infeções, que terá acontecido antes da Páscoa, mas que outras partes do Reino Unido ainda não.

"Em termos do número de pessoas no hospital, houve um pico em Londres, provavelmente à volta de 10 de abril, e desde então tem existido um declínio. Mas as outras regiões, Escócia, País de Gales e Inglaterra, registam um planalto nesta altura", vincou.