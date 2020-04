Santo Tirso abriu segundo centro de rastreio no concelho

O concelho de Santo Tirso abriu hoje o segundo centro de rastreio da Covid-19, que vai funcionar no parque de estacionamento do centro de saúde local, com capacidade para realizar 50 testes por dia, anunciou o município.

Depois de a 29 de março ter avançado com o primeiro centro, na EB 2,3 de Santo Tirso (Escola S. Rosendo), a segunda resposta "será gerida pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Santo Tirso/Trofa, com o apoio da 3F, uma iniciativa da Associação de Administradores Hospitalares", refere o comunicado da autarquia.

O centro vai funcionar diariamente de segunda-feira a sexta-feira das 8:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00, e nele estarão quatro enfermeiros divididos em duas equipas e que "farão recolhas nas escolas, lares e ou domicílios", disse à Lusa fonte da câmara.

Contudo, alertou a fonte, apenas "quem tiver prescrição médica para o fazer, passada pelos centros de saúde que compõem o ACeS Santo Tirso/Trofa, será atendido".

Portugal regista 762 mortos associados à covid-19 em 21.379 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia. Relativamente ao dia anterior, há mais 27 mortos (+2,5%) e mais 516 casos de infeção (+3,7%).

Das pessoas infetadas, 1.172 estão hospitalizadas, das quais 213 em unidades de cuidados intensivos, e o número de doentes curados aumentou 50,3%, de 610 para 917.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 2 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".

