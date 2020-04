Segundo surto de coronavírus nos EUA pode ser mais perigoso que o primeiro

O receio da principal autoridade de saúde norte-americana é que uma segunda vaga de contágios do novo coronavírus possa coincidir no tempo com a gripe sazonal.

Para o diretor do CDC, Robert Redfield, isso colocaria uma "pressão inimaginável" no sistema de saúde do país.

Em entrevista ao Washington Post , Redfield pediu às autoridades americanas que se preparem para a possibilidade de ter que enfrentar uma epidemia de gripe e de coronavírus ao mesmo tempo, e enfatizou a importância da vacinação contra a gripe: "pode ​​permitir que haja uma cama de hospital disponível para a sua mãe ou avó, que pode ser infetada com o coronavírus".

Segundo o especialista, o atual surto de coronavírus atingiu os Estados Unidos quando o habitual período da gripe estava já em declínio. Se tivesse chegado no pico da gripe sazonal, que acontece normalmente no inverno, "poderia ter sido muito, muito, muito, muito difícil", admitiu.

O aviso chega numa altura em que vários estados começam a facilitar as restrições às movimentações. Para Redfield, o distanciamento social continua a ser a chave para conter a propagação do vírus.

O responsável da CDC apelou às autoridades para continuarem a sublinhar a importância da distância de segurança, mesmo quando as restrições forem levantadas, e para que intensifiquem os testes. Só assim será possível identificar aqueles que têm coronavírus e as pessoas com quem tiveram contato, defende Robert Redfield.