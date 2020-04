Seis casos de infeção por coronavítus em casa de acolhimento de Torres Novas

Uma casa de acolhimento de idosos, em Riachos, no concelho de Torres Novas, foi evacuada para desinfeção na terça-feira, depois de confirmados seis casos de utentes com a Covid-19, disse fonte do município.

Em comunicado, a Câmara de Torres Novas (no distrito de Santarém) afirma que os casos confirmados foram hospitalizados e os utentes com resultado negativo foram deslocados para o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, que disponibilizou as suas instalações como Zona de Concentração e Apoio à População.

Na operação estiveram envolvidos o Serviço Municipal de Proteção Civil, a GNR, os Bombeiros Voluntários Torrejanos, a Junta de Freguesia de Riachos, a Autoridade de Saúde/Unidade de Saúde Pública, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, o ACES Médio Tejo, a Segurança Social e o Comando Distrital de Operações e Socorro de Santarém.

Os idosos com resultado negativo regressaram na terça-feira à noite ao centro de acolhimentos, após a desinfeção do espaço, refere a nota.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, citado no comunicado, a "rapidez e eficácia" da ação "permitiu assegurar todas as condições de conforto e segurança aos idosos".

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 176 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 567 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 762 pessoas das 21.379 registadas como infetadas, de acordo com o balanço de terça-feira da Direção-Geral da Saúde.