A incerteza num zoo em movimento

Em plena crise e de portas fechadas, os responsáveis pelos jardins zoológicos veem-se a braços com a falta de receitas das bilheteiras.

Tanto no Zoo da Maia, como no de Lisboa pelo menos a alimentação dos animais e os postos de trabalho estão garantidos, mas apenas para já.

Num dia a dia no zoo, mesmo sem visitantes as rotinas mantém-se, os horários das refeições e de recolhimentos não podem falhar.

Na Maia, o que não falha também são as acrobacias do casal de Jibões de mão branca ou os mergulhos refrescantes do leão marinho.

ESPECIAL CORONAVÍRUS