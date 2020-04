A recriação de Banksy na obra "A rapariga com o tímpano furado"

O grafiti surge com uma máscara cirúrgica, feita de tecido azul com o objetivo de alertar para a importância do uso deste material de proteção, devido ao novo coronavírus.

Não se sabe se foi Banksy quem fez a atualização, isto porque não publicou a alteração na página de Instagram.

Já este mês, em quarentena, usou a própria casa de banho para expressar a arte.

ESPECIAL CORONAVÍRUS