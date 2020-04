Badoca Safari Park com grandes dificuldades devido à pandemia

O Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém, atravessa agora uma crise devido à pandemia. Com o encerramento do parque, muitas são as dificuldades para alimentar os 400 animais. Foi, por isso, lançada uma campanha para quem puder ajudar. As dietas das espécies estão publicadas nas redes sociais, para uma melhor gestão dos donativos.