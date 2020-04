Como o coronavírus está a dificultar o dia a dia dos moçambicanos

As populações do interior do país garantem que a cada dia que passa se torna mais difícil sobreviver e que o coronavírus está a ter um impacto maior na economia familiar do que aquele provocado pelo ciclone Idai.

Nota: No Jornal da Noite de quarta-feira, por lapso, a SIC informou que tinham morrido 39 pessoas em Moçambique. Essa informação é incorreta. Não há óbitos registados em Moçambique. O país tinha, de facto, 39 casos confirmados, mas apenas de pessoas infetadas.

As nossas desculpas aos espetadores e, em particular, para os que nos seguem em Moçambique através da SIC Internacional e da SIC Notícias.