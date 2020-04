Espanha volta a registar ligeira subida do número de mortes por Covid-19

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 440 mortes devido ao novo coronavírus, uma ligeira subida face ao dia anterior, havendo até agora um total de 22.157 vítimas mortais no país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.635 novos infetados - um aumento relativamente a quarta-feira -, o que eleva o total de pessoas que contraíram a doença para 213.024.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 89.250 pessoas foram declaradas curadas.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 60.487 infetados e 7.684 mortos, seguida pela da Catalunha (44.892 e 4.343), a de Castela-Mancha (17.557 e 2.188), a de Castela e Leão (17.402 e 1.582) e a do País Basco (13.436 e 1.167).

Parlamento espanhol autoriza prolongamento do estado de emergência

O parlamento espanhol aprovou esta quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até 9 de maio, do estado de emergência em vigor desde 15 de março no país, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

MARISCAL / POOL

Numa votação em que a maioria dos membros da assembleia participou a partir de casa, por meios telemáticos, 269 deputados, num total de 350, votaram a favor da proposta feita pelo Governo de coligação minoritário liderado pelo socialista Pedro Sánchez.

O primeiro-ministro espanhol teve um pouco menos de apoios do que há quinze dias atrás, quando pediu pela segunda vez a dilatação do Estado de emergência.

Oposição espanhola questiona como é possível Portugal ter apenas 700 mortos

O líder da oposição espanhola, Pablo Casado, do Partido Popular (direita), questionou hoje o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, como era possível Portugal, mesmo ao lado, ter apenas 700 vítimas mortais enquanto Espanha 20.000, devido ao novo coronavírus.

MARISCAL / POOL

O líder do PP foi muito duro nas críticas à forma como o chefe do Governo tem feito a gestão da luta contra o novo coronavírus.

Pablo Casado revelou durante o debate que iria apoiar a terceira prorrogação do estado de exceção, mas instou Sánchez a governar "com firmeza e determinação", para resolver a crise e "aproveitar" os próximos quinze dias, porque "a paciência dos espanhóis também tem um limite".

Siga aqui ao minuto toda a informação sobre a Covid-19