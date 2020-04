França regista mais de 500 mortes por Covid-19 em 24 horas

A França registou 516 mortos nas últimas 24 horas em meio hospitalar e nos lares, perfazendo assim um total de 21.856 mortos desde o início da pandemia, anunciou esta quinta-feira fonte oficial.

Os números do avanço do vírus em França foram divulgados hoje através de comunicado da Direção Geral da Saúde.Desde 01 de março, em meio hospitalar morreram 13.547 pessoas e nos lares foram registados 8.309 óbitos no mesmo período.

Em França há 29.219 pessoas hospitalizadas devido à covid-19 e 5.053 destes pacientes estão nos cuidados intensivos. Há duas semanas consecutivas que o número de pacientes em estado grave devido a esta doença tem vindo a diminuir.

Também o número total de pessoas hospitalizadas tem vindo a diminuir nos últimos dias.

A França registou 120.804 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia já provocou mais de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

ESPECIAL CORONAVÍRUS