Governo quer retomar desporto em maio

O Secretário de Estado do Desporto ainda não tem uma data para o retomar dos campeonatos de futebol. Mas afirma que se o Governo está a levantar restrições em maio, o Desporto não pode ser um setor "deixado para trás" e "esquecido".

"É um setor que, como outro qualquer, deve pensar a sua retoma".

João Paulo Rebelo disse que, no caso concreto do futebol, o Governo está a trabalhar com a Liga e a Federação para a elaboração de planos e também atento ao que está a ser feito noutros países que já fizeram saber que vão retomar as competições em breve.

