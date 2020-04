Jacarta prolonga restrições para abranger mês do Ramadão

As restrições sociais para travar a propagação do novo coronavírus foram esta quinta-feira prolongadas na capital da Indonésia, quando os habitantes da mais populosa nação muçulmana do mundo se preparam para o mês de jejum do Ramadão.

O governador de Jacarta, Anies Baswedan, disse que as restrições, que deviam terminar esta quinta-feira, vão ser prolongadas até 22 de maio e exortou os muçulmanos a não se deslocarem às mesquitas durante o Ramadão.

O mês sagrado muçulmano deve começar na Indonésia na sexta-feira. Os fiéis jejuam durante o dia e juntam-se ao anoitecer para quebrar o jejum com refeições comunitárias e orações.

O Presidente indonésio, Joko Widodo, reconheceu no mês passado que o Governo reteve informação sobre o surto de coronavírus para evitar o pânico. Mas o atraso na aplicação de regras de distanciamento social e a baixa taxa de rastreio aumentam a preocupação de que a situação na Indonésia seja pior do que é reconhecido.

Baswedan é um rival político do Presidente e optou por restrições mais duras à medida que as infeções aumentavam na capital.

A Indonésia regista 7.418 casos da Covid-19, com 635 mortes.

As medidas em Jacarta dão às autoridades mais poder para forçarem as pessoas a ficarem em casa e as lojas a fecharem. A polícia pode impedir qualquer reunião com mais de cinco pessoas e os infratores arriscam até um ano de prisão e uma multa de 100 milhões de rupias (5.860 euros).

ESPECIAL CORONAVÍRUS