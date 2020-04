Mais de 100 mil casos de Covid-19 confirmados na Turquia

A Turquia ultrapassou esta quinta-feira a barreira dos 100 mil casos confirmados do novo coronavírus, com o registo de 3.116 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, anunciou o ministro da Saúde turco.

No total, o país contabiliza 101.790 casos, informou o ministro Fahrettin Koca, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Na mesma mensagem, o ministro da Saúde turco referiu que o país registou 115 óbitos associados à doença Covid-19 nas últimas 24 horas, o que perfaz um total de 2.491 vítimas mortais desde o início da crise.

Um confinamento obrigatório de quatro dias teve início esta quinta-feira em 31 cidades do país, incluindo Ancara e Istambul. Esta medida, que visa abrandar a propagação do vírus no país, estará em vigor até à meia-noite de domingo.

Ao longo das últimas semanas, o governo turco tem decretado várias medidas para tentar travar os contágios pelo novo coronavírus, como, por exemplo, o encerramento de escolas, universidades, restaurantes e de outros locais públicos.

Também proibiu as concentrações de pessoas, bem como a saída de casa às pessoas com menos de 20 anos e com mais de 65. Aos fins de semana, as autoridades também tinham instituído um recolher obrigatório global, que esta semana foi alargado para quatro dias.

A Associação Médica turca, que representa 80% dos médicos daquele país, afirmou, na quarta-feira, que perto de 3.500 médicos foram infetados, dos quais 24 morreram.

