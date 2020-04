Surfistas com novas regras nas praias

As praias fechadas estão a deixar surfistas e bodyboarders impacientes e escolas de surf com grandes prejuízos. O regresso está a ser preparado com precaução.

Os responsáveis pelo surf no país propuseram ao Governo um conjunto de medidas com o objetivo de sensibilizar os praticantes e de evitar grandes aglomerações de surfistas na água.