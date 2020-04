50 pessoas detidas desde a renovação do estado de emergência

Desde a renovação do estado de emergência, que entrou em vigor no passado sábado, as autoridades detiveram 50 pessoas pelo crime de desobediência.

Durante o mesmo período, foram encerrados 128 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Ao todo, desde que o Estado de Emergência foi pela primeira vez declarado, foram detidas 342 pessoas e encerrados 2 mil 268 estabelecimentos.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna apela aos portugueses para cumprirem as medidas estabelecidas de forma a evitar a propagação do coronavírus.

