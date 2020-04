As curas de Trump que chocaram médicos e especialistas

As autoridades de saúde britânicas lançaram um apelo dramático para que as pessoas não se injectem com qualquer tipo de substância contra o novo coronavírus.

As ondas de choque da bizarra conferência de imprensa de Donald Trump atravessaram o Atlântico, depois de o presidente norte-americano ter deixado a ideia de se fazer uma desinfecção interior com produtos que todos reconhecem como tóxicos.