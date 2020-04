As recomendações da União Europeia no regresso ao trabalho

A segurança e a saúde no local de trabalho são, neste momento, das principais prioridades e preocupações para Bruxelas. As orientações criadas pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho dão resposta às dúvidas de muitas das empresas.

As medidas vão ser atualizadas regularmente em função da evolução da pandemia.

ESPECIAL CORONAVÍRUS