Bolsas europeias em baixa por falta de acordo sobre formato de financiamento no Conselho Europeu

As principais bolsas europeias estavam esta sexta-feira em baixa, depois do Conselho Europeu não ter alcançado um acordo sobre o formato e financiamento do fundo de recuperação comum.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 1,14% para 329,43 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,20%, 1,47% e 1,68%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão que desciam 1,95% e 1,45%.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, caía 1,48% para 4.085,89 pontos.

As bolsas europeias sentiam hoje a falta de acordo entre os líderes europeus, que na quinta-feira não conseguiram alcançar o montante do fundo que estão a preparar para a reconstrução da economia depois da pandemia da covid-19.

Ainda que tenham acordado pôr em marcha o fundo de recuperação para a economia a nível comunitário, não conseguiram alcançar o montante do referido fundo, o financiamento e, sobretudo, se as ajudas concedidas serão subvenções a fundo perdido ou empréstimos.

Os investidores também ficaram desanimados com uma informação publicada que indica que o antiviral remdesivir contra a covid-19, da farmacêutica norte-americana Gilead, não está a ser eficaz contra a pandemia.

Há várias sessões, a publicação de um relatório acerca do êxito do remdesivir impulsionaram as cotações das bolsas em todo o mundo.

Contudo, a ineficácia do remédio está a arrastar o ânimo dos investidores na Europa, tal e como aconteceu na quinta-feira, apesar da recuperação do preço do petróleo, tanto o WTI nos Estados Unidos, como o Brent na Europa.

Hoje os investidores aguardam a publicação de dados macroeconómicos relevantes como o índice de confiança empresarial na Alemanha.

Na quinta-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a subir 0,17% para 23.515,26 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a recuar 0,01% para 8.494,75 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0733 dólares, contra 1,0814 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu a cotar-se a 21,77 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 21,33 dólares na quinta-feira e 19,33 dólares em 21 de abril, um mínimo desde 1999.