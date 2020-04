Bordalo II leiloa obra para ajudar campos de refugiados na prevenção contra Covid-19

Artur Bordalo, ou Bordalo II, criou a obra "Young Black Panther" em isolamento e está a leiloá-la no site da Cabral Moncada Leilões.

O artista plástico associou-se à campanha de angariação de fundos da associação Humans Before Borders - "A Solidariedade Não Faz Quarentena".

O montante da venda vai servir para ajudar as ONG's médicas que estão a trabalhar nos campos de refugiados das ilhas gregas de Lesbos e de Samos.

Estes são dois dos maiores campos de refugiados da Europa, onde a população excede em cerca de seis vezes a capacidade para a qual foram construídos.

Os trabalhadores da organização Humans Before Borders com os quais a SIC falou, expressaram grande preocupação com a possível propagação do novo coronavírus nestes espaços, onde não só não é possível manter o isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde, como - caso o vírus se propague - há uma grande escassez de equipamento médico para lutar contra a doença.

ESPECIAL CORONAVÍRUS