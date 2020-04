O mundo muculmano começou as celebracões do mês mais importante do ano - o Ramadão, mês do jejum de manhã até ao pôr-do-sol e de muitos encontros familiares e de orações.

Este ano, em plena pandemia da Covid 19, as celebrações são diferentes, com mesquitas fechadas e orações pelas redes sociais, como relata o Henrique Cymerman, o nosso correspondente no Medio Oriente.