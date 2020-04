Graça Freitas, Diretora-geral da saúde, diz que depois do desconfinamento é necessário continuar com o distanciamento social e as regras de higiene, e garante que a curva epidémica está controlada, mas ainda não tende para níveis zero.

