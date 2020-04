Governo britânico tinha sido avisado da possibilidade de uma pandemia

Marcado como oficial, e sensível, o documento, que data de 2019, recomendava ao executivo britânico que começassem a ser armazenados equipamentos de protecção individual.

A Avaliação Nacional de Riscos de Segurança (NSRA), assinada pelo principal consultor científico de Boris Johnson, Patrick Vallance, alertava para o facto de que, mesmo uma pandemia leve, podia por em risco dezenas de milhares de vidas, e estabelecia os requisitos indipensáveis para a mitigação dos riscos: organizar acordos de compra avançados para kits essenciais; estabelecer procedimentos de vigilância de doenças e rastreamento de contactos; e elaborar planos para lidar com o excesso de mortes.

Desenhar um plano para ajudar os cidadãos britânicos no estrangeiro, e repatriá-los, também era considerada uma prioridade.

Segundo o The Guardian, o documento do Cabinet Office, com mais de 600 páginas, não analisava apenas o risco de uma pandemia de gripe viral, mas referia-se especificamente a um potencial surto de coronavírus (os anteriores Sars e Mers eram ambos coronavírus), embora considerasse isso potencialmente muito menos prejudicial.

"Um novo vírus pandémico pode ser altamente transmissível e altamente virulento", lê-se. "Pandemias significativamente mais graves do que o pior dos casos razoáveis ​​... são possíveis."

Agora, o Reino Unido está a lidar com um híbrido dos dois, levantando novas questões sobre se os ministros foram rápidos o suficiente para reconhecer os perigos.



Com o número de mortes nos hospitais do país a chegar aos 20 000, a forma como a pandemia foi preparada tem estado sob um escrutínio implacável, com o Governo a ser acusado de lentidão na resposta.

PIPPA FOWLES/n10 DOWNING STREET / HANDOUT

Sob constante pressão para explicar o que foi feito, o Governo tem-se recusado a fornecer detalhes específicos dos preparativos, mas garante que é injusto afirmar que estavam "a comaçar do zero", apontando para os exercícios de planeamento realizados nos últimos anos.

"Esta é uma pandemia global, sem precedentes, e adotámos as medidas corretas, no momento certo, para combate-la, sempre guiados pelos melhores conselhos científicos", afirmou um porta-voz do governo.

Mas, fonte com conhecimento do documento agora divulgado, disse ao jornal que o país não se tinha concentrado adequadamente na ameaça, e que foi apanhado de surpresa.

“O mais frustrante é que havia planos. Mas, nos últimos anos, o planeamento de emergência tem se concentrado em questões políticas, como o Brexit e as inundações"

“Havia um plano nacional para lidar com uma pandemia, que deveria ter sido implementado. Mas quem assumiu o controlo disso? E quem foi responsável por garantir que os planos estavam a ser adotados ao nível local? A verdade é que não tenho a certeza de que alguém estivesse a faze-lo."

A deputada trabalhista Rachel Reeves, já veio considerar as revelações "alarmantes", e levantar "sérias dúvidas sobre a preparação do governo para uma pandemia como a de coronavírus".

Reeves exigiu que Michael Gove preste esclarecimento ao parlamento sobre "se este relatório foi lido e que medidas foram tomadas".

UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR / HANDOUT

O que diz o documento:

• Uma pandemia pode ocorrer em até "três vagas", com a expectativa de cada uma durar 15 semanas ... "com as semanas de pico a acontecer nas semanas 6 e 7 em cada vaga".

• 50% da população seria infetada e apresentaria sintomas de influenza pandémica durante uma ou mais vagas. O número real de pessoas infetadas seria maior que isso, pois haveria vários casos assintomáticos.

• Uma pandemia de virulência moderada pode levar a 65 600 mortes.

• O custo potencial para o Reino Unido pode ser de £ 2,35tn.

• Mesmo depois do fim da pandemia, é provável que demore meses ou até anos para os serviços de saúde e assistência social se recuperarem.

• Haveria indignação significativa da população por qualquer má perceção dos preparativos do governo e resposta à emergência.