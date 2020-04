Mais 34 mortos e 444 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 854 mortes e 22.797 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 820 para 854, mais 34, - uma subida de 4,1% - enquanto o número de infetados aumentou de 22.353 para 22.797, mais 444, o que representa um aumento de 2%.

O número de casos recuperados subiu de 1.201 para 1.228.

Há 1.068 doentes internados, 188 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (491), seguida da região Centro (183), de Lisboa e Vale Tejo (160), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo, que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira.

Falhas no preenchimento dos requerimentos de lay off

Esta sexta-feira, 33.633 empresas que aderiram ao regime de lay off vão começar a receber os apoios do Estado. No entanto, pelo menos para já, outras tantas ficam de fora.

Em causa, estão situações em que os requerimentos foram mal preenchidos ou não têm todas as informações pedidas. Em 10 mil pedidos, por exemplo, falta preencher o IBAN e, em algumas situações, uma mesma empresa enviou mais do que um pedido.

50 pessoas detidas desde a renovação do estado de emergência

Desde a renovação do estado de emergência, que entrou em vigor no passado sábado, as autoridades detiveram 50 pessoas pelo crime de desobediência. Durante o mesmo período, foram encerrados 128 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Ao todo, desde que o Estado de Emergência foi pela primeira vez declarado, foram detidas 342 pessoas e encerrados 2.268 estabelecimentos.

Número de mortes em Espanha volta a abrandar

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 367 mortes devido ao novo coronavírus, uma descida face ao dia anterior, havendo até agora um total de 22.524 vítimas mortais no país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 6.740 novos infetados - um aumento relativamente a quinta-feira -, o que eleva o total de pessoas que contraíram a doença para 219.764.

