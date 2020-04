É a segunda comunidade cigana do concelho de Moura infetada com Covid-19. Os testes foram feitos no lugar do Margaçal, depois de uma mulher de 51 anos apresentar sintomas e testar positivo. Dos restantes 13 moradores, seis estão infetados.

Estão agora em confinamento obrigatório. É a autarquia que garante o apoio necessário.